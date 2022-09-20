Новая остановка появилась у автобусов на Ключевой в Петрозаводске

Следующие по Кемской улице с Ключевой в другие районы автобусы теперь забирают пассажиров на конечной станции троллейбуса № 1, сообщили в администрации города.

В мэрии напомнили, в конце сентября в Петрозаводске были продлены автобусные маршруты, следующие до конечной остановки на Кемской улице. Теперь свои рейсы общественный транспорт завершает в районе пересечения улиц Петрова и Кемской – у ЖК «Бульвар у родников». Остановка получила от жилого комплекса одноименное название.

В связи с многочисленными обращениями горожан, администрация Петрозаводска сообщает, что в обратном направлении – с Ключевой в другие районы города – автобусы №№ 2, 8, 10, 12, 17 и 29 забирают пассажиров, которые раньше садились на остановке «Кемская ул.», на конечной станции троллейбусов № 1 на Судостроительной площади (Судостроительная ул., 21).

Ранее администрация Петрозаводска потребовала от автотранспортных компаний усилить контроль за соблюдением новых маршрутов на Ключевой.