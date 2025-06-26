Новая пассажирская платформа появилась в Карелии

Железнодорожники ОЖД провели работы по благоустройству новой береговой пассажирской платформы в Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Как рассказали в ведомстве, новую платформу обустроили на остановочном пункте 427 км перегона Шуйская – Лучевой. Она находится вблизи железнодорожного переезда, расположенного на автодороге к урочищу Падас.

– Платформа выполнена из деревянных конструкций, имеет ограждение. Работы проведены для улучшения качества обслуживания пассажиров, – отметили в ведомстве.

Ранее на перегоне Шуйская-Лучевое отремонтировали 7,6 км железнодорожного пути.