Новая планерка в мэрии будет посвящена развитию Петрозаводска

Перед горожанами выступит директор МУП "Агентство городского развития"
Сегодня, 20 ноября, в администрации Петрозаводска пройдет очередная планерка. Посвящена она будет деятельности МУП "Агентство городского развития".
С докладом перед жителями выступит руководитель муниципального предприятия Дмитрий Романов.
Начнется планерка в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.
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