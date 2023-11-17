Новая планерка в мэрии будет посвящена развитию Петрозаводска

Перед горожанами выступит директор МУП "Агентство городского развития"

Сегодня, 20 ноября, в администрации Петрозаводска пройдет очередная планерка. Посвящена она будет деятельности МУП "Агентство городского развития".

С докладом перед жителями выступит руководитель муниципального предприятия Дмитрий Романов.

Начнется планерка в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.