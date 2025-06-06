Новое здание поликлиники №3 планируют построить на месте снесенных домов в Петрозаводске

Депутаты поддержали передачу земельного участка в республиканскую собственность для дальнейшего строительства здесь новой поликлиники.

В Петрозаводске планируют построить новое здание городской поликлиники №3. Об этом рассказали в пресс-службе Петросовета. Проект поддержали на заседании постоянной комиссии по здравоохранению, экологии и социальному развитию.

Новое здание планируют построить на земельном участке площадью более 8 тысяч кв.м. в районе Бесовецкой улицы на месте снесенных аварийных домов.

Во время заседания депутаты поддержали проект о передаче данного участка из муниципальной собственности в республиканскую.

– Перевод земельного участка из муниципального на региональный уровень позволит приступить к дальнейшему проектированию современного медучреждения для взрослого населения сразу нескольких районов Петрозаводска, – отметили в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что окончательное решение по этому вопросу депутатский корпус примет на очередной сессии Петросовета, которая пройдет в пятницу, 20 июня.