Новая поликлиника появится в Октябрьском районе Петрозаводска

Объект запланирован в рамках комплексного развития этого района столицы Карелии.

В понедельник, 14 ноября, на планерке в мэрии Петрозаводска обсуждали комплексное развитие Октябрьского района. В частности, там построят несколько социальных объектов, в том числе поликлинику.



«Уже сейчас запланировано строительство новой поликлиники на Бесовецкой улице, проанализирована потребность в размещении детских садов и спортивных объектов. Также их учтем при составлении и корректировке проекта развития территории», - заявила председатель комитета градостроительства и землепользования Наталья Тенчурина.



По ее словам, комплексное развитие территории позволит избавиться от точечной застройки, снести и расселить аварийный фонд в районе, ограниченном улицами Мелентьевой, Ленинградской, Первомайским проспектом и набережной Варкауса. Также она позволит запланировать строительство социальных объектов и новых жилых комплексов.