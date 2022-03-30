Новая шиномонтажная мастерская появилась у государственного автоперевозчика

«Карелавтотранс-Сервис» закупил оборудование для шиномонтажной мастерской.

ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» совместно с Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики продолжает развивать свою ремонтную базу, пишут в официальном паблике Автовокзала Петрозаводска.

«Так, при участии министерства было закуплено и смонтировано оборудования для новой шиномонтажной мастерской. Эта мастерская позволит намного оперативнее осуществлять ремонт и замену шин на пассажирских автобусах, обслуживающих пригородные и междугородние маршруты, закреплённые за предприятием», - говорится в сообщении автовокзала.

Ранее сообщалось, парк «Карелавтотранса» пополнился 12 новыми автобусами.