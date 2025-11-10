Новая система ОФЭКТ для ранней диагностики рака появится в Карелии в 2026 году

Современное оборудование за 50 млн рублей позволит ежегодно проводить более 2000 высокоточных исследований и выявлять онкологические заболевания на доклинической стадии.
Республиканская больница им. В. А. Баранова в Петрозаводске получит в 2026 году современный диагностический комплекс — однофотонную эмиссионную компьютерную томографию (ОФЭКТ). Приобретение оборудования стоимостью почти 50 миллионов рублей стало возможным благодаря федеральной субсидии в рамках национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», сообщает министр здравоохранения Михаил Охлопков.
Это позволит значительно повысить качество медицинской помощи в регионе, так как на сегодняшний день в Карелии подобных установок нет, и пациентов для сложных видов радионуклидной диагностики приходится направлять в федеральные центры Москвы и Санкт-Петербурга.
ОФЭКТ — это высокочувствительный метод ядерной диагностики, который позволяет выявлять функциональные нарушения в организме еще до появления симптомов заболевания. С его помощью врачи смогут с большой точностью определять границы опухолей, оценивать их биологическую активность, выявлять метастазы и контролировать эффективность лечения в динамике.
— Планируем проводить не менее 2000 исследований в год. Это позволит значительно расширить диагностические возможности учреждения и, что самое главное, обнаруживать онкологические и другие тяжелые заболевания на самых ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно, — отмечает Охлопков.
Метод ОФЭКТ применяется не только в онкологии, но и в кардиологии, а также неврологии.
