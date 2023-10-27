Новая система оплаты проезда в маршрутке Петрозаводска вызвала панику у пассажиров

В автобусах маршрута № 17 водители стали требовать оплату при входе.

Как пишет «Фактор News», в автобусах № 17 в Петрозаводске водители изменили систему оплаты проезда. Теперь платить надо не при выходе, а при входе. Нововведение вызвало неразбериху.

«Теперь тут паника, разброд и шатания. Кто-то, как и я, завис над надписью и заплатил сразу, а кто-то упорно ломится в салон и платит на выходе», - рассказал «Фактор News» читатель.