Новая строка может появиться в платежках за ЖКУ

СМИ сообщает о возможном включении еще одной строки затрат в платежках за ЖКУ.

Установку, замену и обслуживание умных счетчиков в России могут включить в платежные документы по оплате жилищно-коммунальных услуг, такую меру поручил проработать Минстрою вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Известия».

«В частности, министерству поручили обеспечить „доступ к данным умных приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО (ресурсоснабжающих организаций. — Прим. ред.)“, а также „возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ“, сказано в документе», — пишет газета.

По ее данным, вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою проработать такую меру по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике.

В статье отмечается, что ресурсоснабжающие организации смогут заниматься вопросами управления и обслуживания приборов, менять их и проводить проверки. Подобные меры позволят повысить прозрачность сферы ЖКХ, избавят россиян от хлопот по замене счетчиков и защитит их от мошенников, добавила газета.

Издание направило запрос в Минстрой, где пояснили, что исполнение программ по внедрению умных счетчиков требует дополнительных решений в нынешней экономической ситуации.