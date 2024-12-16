Новая строка в квитанциях за ЖКХ: россиянам придется платить за вывоз снега отдельно

С января 2025 года в квитанциях за ЖКХ появится новая строчка.

С января 2025 года в платежках за жилищно-коммунальные услуги россиян появится новая строка — «вывоз снега», сообщает РБК. Это означает, что вывоз снега с придомовых территорий станет отдельной платной услугой.

«Юрист Сергей Петров пояснил, что существует важное различие между „уборкой снега“ и „вывозом снега“. Уборка снега, или его сдвигание, входит в тарифы на содержание жилого помещения, и за неё дополнительных оплат с жильцов не берут», - отметили в издании.

Кроме того, уточняется, что введение платы за вывоз снега возможно только после решения общего собрания жильцов многоквартирного дома. Стоимость услуги рассчитывается исходя из фактических затрат на аренду спецтехники и другие необходимые ресурсы. Потом эта сумма делится между всеми собственниками пропорционально площади их квартир. Обычно тариф составляет от 3 до 5 рублей за квадратный метр жилой площади.