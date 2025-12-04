Новая точка гастротуризма откроется в Северном Приладожье

На молочной ферме «Ладожское» откроют современный туристический объект, где посетители смогут понаблюдать за работой фермы и поучаствовать в процессе изготовления натуральной молочной продукции.

Молочная ферма «Ладожское» в деревне Янис станет новой точкой гастротуризма. На предприятии можно будет увидеть процесс производства и дозревания сыров, познакомиться с особенностями профессии работников фермы, приобрести свежую продукцию – молоко, сливки, творог, сметану, широкую линейку сыров.

Предприятие, отметившее в этом году 20-летний юбилей, уже оборудовало мини-завод с прозрачными стенами для наблюдения за производством и камеру для созревания сыров, имитирующую условия пещеры по влажности и температуре.

Сегодня «Ладожское» - это современная ферма с доильным оборудованием, современной сельхозтехникой и функциональными цехами. В планах у предприятия – открытие кафе на своей территории. Рядом с фермой планируется построить загон для молодых бычков, открыть детскую площадку, благоустроить территорию.

Ассортимент продукции будут расширять. Вместе с крупнейшими туроператорами республики уже прорабатываются вопросы организации различных мероприятий. У жителей и гостей республики появится возможность посетить ферму и приобрести натуральную молочную продукцию хозяйства.

Напомним, что при поддержке республиканского правительства в 2023-2024 годах на предприятии реконструировали телятник, построили забойный цех и приобрели необходимую сельскохозяйственную технику и оборудование для животноводства и переработки молока.