Новая цифровая верфь строится в Петрозаводске с учетом потребностей речного и морского флота России

Этапы работы по созданию цифровой верфи обсудили на заседании межведомственной группы при Совете Безопасности РФ.

Сегодня, 10 сентября, в Петрозаводске состоялось второе заседание межведомственной рабочей группы по координации работ и контролю за реализацией инвестиционного проекта глубокой модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода. Предыдущая встреча прошла летом в Москве.

Руководитель группы, член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов подчеркнул уникальность задачи, поставленной перед регионом и федеральными структурами президентом России:

− Замечательное местонахождение завода – в порту пяти морей. И, самое главное, востребованность той продукции, которую предприятие будет производить. Это внутренние водные пути, суда различных классов, определенных водоизмещением, но все ограничено внутренними водными путями: это глубина, шлюзы. Я думаю, проект будет реализован гарантированно в ближайшие 3,5-4 года. Мы должны выйти на рубеж 10 тысяч тонн переработки металла.

До 2024 года на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе планируется реализовать проект глубокой модернизации с созданием цифровой верфи. Проект предполагает внедрение цифрового сопровождения строительства судов, роботизации и автоматизации процессов производства с увеличением количества построенных судов с трех до 10 ежегодно. Цифровая верфь будет строить суда типа «река-море», а также суда технического и вспомогательного флота.

В рамках глубокой модернизации запланировано строительство новых объектов: блока корпусных цехов, контрольно-пропускного пункта, центра обработки данных, станции газификации, очистных сооружений. Кроме того, реконструируют существующий стапель. Для управления предприятием будет использоваться интегрированная информационная система цифрового производства.

Строительство новых мощностей должно идти без остановки действующего предприятия.

Модернизация завода позволит создать не менее 500 дополнительных рабочих мест.

− С 1 сентября в Автотранспортном техникуме начала обучение первая группа судостроителей. Будем также работать вместе с Петрозаводским университетом, − отметил глава Карелии Артур Парфенчиков. − Конечно, мы надеемся на поддержку Государственной комиссии при комплектации нашего техникума современными мастерскими для качественной подготовки кадров.

Участники заседания обсудили вопрос устранения инфраструктурных ограничений по электро- и водоснабжению, препятствующих реализации проекта.

Источники финансирования для реализации проекта определены. До конца года на территории завода должны начаться подготовительные работы и подключение к сетям.