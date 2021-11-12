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Новая улица открылась в районе Петрозаводска, страдавшем от огромных пробок

Новости. Общество
11:47, 22 Ноября 2021
фото: © 2ГИС

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Улица Оборонная на Древлянке открылась для автомобилистов.

Как «Столице на Онего» сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в городском районе Древлянка сегодня, 22 ноября, в 10.00 было открыто движение по улице Оборонная. Новая улица ведет из микрорайона «Скандинавия» в сторону Лососинского шоссе.

Таким образом, из активно застраивающегося микрорайона, где недавно открылась крупнейшая в Карелии школа, на Лососинское шоссе теперь будут выходить сразу две автодороги. Общее количество выездов из микрорайона увеличилось до трех.

Перекресток улицы Оборонная и Лососинского шоссе ругулируется светофором.

Напомним, ранее строительство дополнительной дороги привело к огромным пробкам на Лососинском шоссе и в микрорайоне «Скандинавия».

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Комментарии

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mts
2021-11-22 12:41:51
И кольцо Ленинградское под название "круглая пробка" тоже можно открыть. на прямой ход по варкауса. Но у нас всё через одно место.
mts
2021-11-22 12:39:05
Новоселов в следующем году откроют. Пробки продолжатся.
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