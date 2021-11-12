Новая улица открылась в районе Петрозаводска, страдавшем от огромных пробок

Улица Оборонная на Древлянке открылась для автомобилистов.

Как «Столице на Онего» сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в городском районе Древлянка сегодня, 22 ноября, в 10.00 было открыто движение по улице Оборонная. Новая улица ведет из микрорайона «Скандинавия» в сторону Лососинского шоссе.

Таким образом, из активно застраивающегося микрорайона, где недавно открылась крупнейшая в Карелии школа, на Лососинское шоссе теперь будут выходить сразу две автодороги. Общее количество выездов из микрорайона увеличилось до трех.

Перекресток улицы Оборонная и Лососинского шоссе ругулируется светофором.

Напомним, ранее строительство дополнительной дороги привело к огромным пробкам на Лососинском шоссе и в микрорайоне «Скандинавия».