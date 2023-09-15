Новенького велосипеда лишился житель Кеми, пока собирал в лесу грибы

У грибника, который приехал в лес на велосипеде, сразу украли его двухколесного друга.
Кемскими полицейскими раскрыта кража
Криминальный инцидент случился в лесу, свидетелей не было
В полицию Кемского района обратился местный житель и заявил о краже недавно купленного велосипеда. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую и обстоятельства инцидента.
Как выяснилось, кемлянин отправился на велосипеде за грибами и оставил транспорт у леса. Рядом оказалась местная жительница 1982 года рождения. Женщина украла велосипед и спрятала у себя дома. Сумма ущерба превысила 12 тысяч рублей.
Сотрудники полиции раскрыли кражу, изъяли велосипед и вернули его пенсионеру.
Было возбуждено уголовное дело по факту кражи.
Злоумышленнница нигде не работает, злоупотребляет вредными привычками. В отношении кемлянки избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
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