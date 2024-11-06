Новое место силы: на берегу Онежского озера открылся туристический комплекс

Прионежье пополнилось еще одной жемчужиной — открылся комплекс «Мы-съ Онего».

В деревне Ужесельга открылся современный туристический комплекс «Мы-съ Онего», сообщили в администрации Прионежского района. Гостей ждет 18 уютных домиков, расположенных на берегу озера, баня, а также множество других удобств для комфортного отдыха. Комплекс находится всего в нескольких километрах от Петрозаводска.

В администрации подчеркнули, что в ближайшее время начнет функционировать кафе, футбольная и теннисная площадки. На территории комплекса есть бесплатный доступ к интернету, а в следующем году планируется запуск проката сапов и яхт.

Отдельное внимание сотрудники администрации уделили «Мысу любви». «Этот живописный уголок станет идеальным местом не только для свадеб и юбилеев, но и для других значимых событий, которые можно отметить на берегу озера», — передали они слова владельцев комплекса.

Кроме того, как отмечается, открытие нового туристического комплекса — это важный шаг в развитии туризма в Прионежском районе. Благодаря новому налоговому законодательству, вступающему в силу с января 2025 года, средства, полученные от туристов, будут направлены на дальнейшее развитие инфраструктуры региона.