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Новое молочное предприятие в Ладве перевыполняет план

Новости. Экономика
10:33, 03 Июля 2025
фото: © Пресс-служба правительства РК

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Новое карельское предприятие ООО «Гранд Агро» на базе бывшего животноводческого комплекса «Маяк» активно развивается при поддержке Правительства республики — продолжает модернизацию и расширение мощностей.

Перспективы дальнейшего роста с руководством компании обсудил Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе рабочей поездки в Прионежский район.

Сегодня в хозяйстве ООО «Гранд Агро» в Ладве 650 голов крупного рогатого скота. За пять месяцев 2025 года  произведено 976,1 тонн молока — это 125% от плана.

В 2025 году предприятие планирует произвести 3023 тонны молока. В этом случае надой на корову составит 8900 кг.

— Радуют амбиции и планы частных собственников — наших земляков, готовых к серьёзному инвестированию в развитие сельскохозяйственного комплекса. В планах руководства не только молочное производство, мясопереработка, но и овощеводческое направление, — сказал Артур Парфенчиков. — Правительство готово помочь не только мерами господдержки, но и поделиться опытом работы государственных совхозов в ремонте и модернизации ферм, севообороте, создании собственной кормовой базы.

В этом году предприятие выполнило яровой сев на площади 1200 га. Компанией приобретено 200 тонн минеральных удобрений. Планы по заготовке кормов для скота составляют 4,25 тыс тонн сенажа и 3 тыс. тонн зеленой массы на силос.

— Сегодня мы ведем заготовку кормов и готовим силосные траншеи. Для повышения удоев привезли с Вологодской области ещё 50 нетелей. В процессе — реставрация помещений для 80 быков: в планах заняться мясопереработкой, — поделилась генеральный директор «Гранд Агро» Татьяна Лукина. — Рассматриваем возможность строительства ещё одного крыла, т. к. агрокомплекс был рассчитан на 700 голов, но его не успели достроить. В планах же увеличить поголовье до 1200 голов и создать собственную молочную переработку.

По словам Татьяны Лукиной в ближайшее время на предприятие доставят новую технику — триплексную косилку и цистерну на 13 тонн для доставки молока на переработку. Сегодня на агрокомплексе трудятся 40 человек.

Из федерального и регионального бюджета ООО «Гранд Агро» получило господдержку в виде субсидий. Общая сумма составила более 37 млн рублей. С 2024 года предприятие приобрело 24 единицы сельскохозяйственной техники, необходимой для обслуживания животноводческих объектов и проведения работ по заготовке кормов. Осуществлен ремонт части животноводческих помещений, модернизирована доильная установка «карусель».

Кроме того, ООО «Гранд Агро» подало заявку на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета в 2026 году на проведение культуртехнических мероприятий.

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