Новое мощное оборудование представили в петрозаводской поликлинике № 1

Вице-премьер Карелии Виктор Россыпнов рассказал, когда новая аппаратура будет запущена в работу.

В ,блоках А и Б поликлиникb № 1 города Петрозаводска появилось современное оборудование, которое позволит разгрузить очереди пациентов и повысить качество проводимых исследований. В распоряжении врачей теперь есть мощный флюорограф, маммограф и два новых рентгеновских аппарата. Об этом вице-премьеру правительства Карелии Виктору Россыпнову рассказала руководитель медучреждения Ирина Чернецова.

— Мы получили стационарный рентгеновский аппарат, который предназначен для любых снимков, а также для проведения исследования желудочно-кишечного тракта, толстого кишечника, функции почек и мочевыводяших путей. Здесь же, на первом этаже, установили высококачественный маммограф для обследования молочных желёз у женщин. (…) Кроме того, к нам поступил мощный флюорограф и ещё один рентгеновский аппарат, который позволяет делать снимки всех систем органов, — рассказала специалист.

По словам зампредседателя регионального правительства, новое оборудование будет запущено в работу уже в следующем году.

