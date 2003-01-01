Новое оборудование повысит надежность водоснабжения в поселке Вичка

Для поселка, который входит в состав Медвежьегорского городского поселения, закупили дополнительный насос.

В поселке Вичка установили оборудование, которое улучшит напор воды в домах. Решения этой проблемы жители добиваются вместе с депутатом Совета Медвежьегорского городского поселения Михаилом Пуцыковичем.

- Ко мне как депутату неоднократно обращались жители Вички, которые страдают от перебоев с водой. Проработали этот вопрос с муниципальным предприятием «Наш город». Пришли к тому, что необходимо установить дополнительный насос. Оборудование закуплено и установлено, — сообщил депутат горсовета Михаил Пуцыкович.

Погружной скважинный насос обеспечивает высоту подачи воды в 85 метров, прост в обслуживании и поможет сделать подачу воды в дома жителей надежнее