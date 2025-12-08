Новое общественное пространство благоустроили в парке Удега на Птицефабрике

В Петрозаводске завершилось благоустройство современной зоны притяжения горожан.
Сегодня, 8 декабря, на территории парка Удега в петрозаводском районе Птицефабрика завершилось благоустройство нового общественного пространства, сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.
— В рамках проекта сделали детскую игровую площадку, универсальную спортивную площадку, уютную зону отдыха со скамейками и новую пешеходную дорожку, — рассказала она.
Кроме того, муниципальные власти организовали снос аварийного дома № 1 по улице Птицефабрике, который располагался прямо напротив парка.
По словам мэра, новое пространство пользуется популярностью у горожан — здесь гуляют семьи с детьми, занимаются физкультурой подростки и отдыхают пенсионеры.
Ранее мы писали, что в столице Карелии завершилось благоустройство Докторской аллеи, растянувшейся вдоль улицы Парковой. Рабочие расчистили территорию от сухостоя и кустарника, вырубили аварийные деревья, демонтировали устаревшие опоры освещения, а также проложили новую тропу протяжённостью 230 метров. На аллее также установили 12 современных светильников, что значительно повысило безопасность и комфорт прогулок.