Новое обвинение предъявлено мошеннику, получившему срок за присвоение денег судьи в Карелии

Следственные органы Карелии возбудили новое уголовное дело в отношении мошенника, который ранее уже был осужден за присвоение обманным путем денег судьи.

Обвинение предъявлено Дантесу Дрома, приехавшему в Карелию из Ижевска. По версии следствия, он пообещал перевозку грузов двоим жителям Томска и получил от них аванс в размере 40 и 12 тыс. рублей. Заказы не были выполнены, а заказчики лишились денег.

Дантеса Дрома задержали в зале Прионежского районного суда, куда он явился для вынесения приговора по другому уголовному делу.

Как сообщала ранее «Столица на Онего», обвиняемый вместе с подельником Егором Пановым выманил 750 тысяч рублей у председателя Пудожского районного суда Сергея Копнина. Потерпевший заказал по интернету мини-трактор, но товар так и не получил. Обвиняемые получили условные сроки лишения свободы.

После вынесения приговора в суд пришли полицейские и задержали Дрома, а на следующий день, 12 февраля судья Петрозаводского городского суда Ольга Дубкова приняла решение о его аресте на срок до 10 апреля.

Адвокат Андрей Барышев, защищавший обвиняемого в ходе расследования первого уголовного дела, обжаловал приговор в Верховном суде Карелии. Защитник пытается добиться оправдания своего подзащитного.