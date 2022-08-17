Новое отделение МФЦ откроют в торговом центре в Петрозаводске

Отделение многофункционального центра появится в микрорайоне Древлянка.

В сентябре в помещениях здания торгового центра «Столица» на Древлянке откроется МФЦ. Об этом сообщает глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Здесь будут оборудованы десять окон для приема посетителей. МФЦ расположится на втором этаже, создать безбарьерную среду возможности нет. Но решение найдено — маломобильных посетителей будут принимать в помещении банка внизу, соответствующие договоренности есть», — пишет мэр города.

Помещения торгового центра, где сейчас завершается ремонт, глава Петрозаводска осмотрел вместе с министром экономического развития и промышленности Карелии.

«Впечатляет задумка — с одной стороны оформление выдержано в рамках федерального брендбука, с другой — авторы смогли привнести сюда карельский колорит: очень выигрышно смотрятся на стенах узнаваемые пейзажи, скоро появится карта республики. Уверен, жителям Древлянки будет удобно!» — отметил Владимир Любарский.