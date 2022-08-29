Новое отделение МФЦ открылось в Петрозаводске

Услуги специалистов многофункционального центра стали доступны жителям самого населенного микрорайона Карелии.

На Древлянке было открыто новое отделение многофункционального центра, третье в Петрозаводске. От этом рассказал на своей странице в соцсети Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Помещение для МФЦ было выбрано в торговом центре «Столица» — Артур Парфенчиков заострил внимание, что качественный ремонт производил подрядчик из Карелии. Несмотря на то, что офис находится на втором этаже, маломобильных горожан примут в помещении банка на первом этаже.

«Сейчас МФЦ работает по рабочим дням с 9 до 17 часов. Поставил задачу директору Сергею Седлецкому увеличить количество персонала и скорректировать график. У людей должна быть возможность получить услуги МФЦ в вечернее время и в субботу, — объяснил Глава Карелии, — Напомню, что петрозаводчане могут выбрать любой из трех МФЦ в городе (на Гюллинга, Первомайском проспекте, Лососинском шоссе) — тот, который для них удобнее. В каждом можно получить более 200 государственных и муниципальных услуг по принципу „одного окна“».