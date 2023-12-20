Новое отделение судебных приставов взыскало в федеральный бюджет 142 млн рублей

С момента образования отделения 20 граждан уже получили квартиры.

Недавно в Республике Карелия приступило к работе специализированное отделение судебных приставов по республике Карелия Главного управления Федеральной службы судебных приставов.

Судебные приставы отделения исполняют социально-значимые судебные решения в пользу незащищенных категорий населения, где должниками являются органы государственной власти, а также взыскание платежей в бюджет России.

Например, исполнение решений судов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

С момента образования отделения 20 граждан уже получили квартиры.

Так, на исполнении в отделении находилось исполнительное производство об обеспечении взыскателя жилым помещением. У должника же таковые отсутствовали.

Гражданин обратился в суд с заявлением об изменении порядка и способа исполнения требований исполнительного документа, изменив его на выплату субсидии на приобретение жилого помещения. Суд требования удовлетворил, но должник не торопился исполнять решение суда.

Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора и установлен новый срок исполнения, не помогло.

Тогда судебный пристав-исполнитель составил протокол об административном правонарушении и постановлением должностного лица должник был признана виновным и привлечен к административной ответственности с назначением наказания в размере 30 000 рублей. Руководителю должника было вручено предупреждение об уголовной ответственности. Только после этого должник исполнил решение суда в полном объеме.

Взыскатель в преддверии Нового 2024 года получил субсидию.

Еще одним приоритетным направлением деятельности отделения является обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями людей с редкими заболеваниями.

Сегодня на исполнении находится 17 производств указанной категории, в рамках которых в текущем году заключены контракты, чтобы обеспечить взыскателей лекарствами и медицинскими изделиями.

Кроме того, на исполнении в отделении находятся производства, возбужденные в отношении должников-бюджетополучателей: об обеспечении выполнения требований санитарно-эпидемиологических норм и безопасности дорожного движения, мероприятий по приведению дорог в соответствие с установленными нормами ГОСТ, проведению мероприятий по антитеррористической укрепленности.

Кроме того, в отделении на принудительном исполнении находятся судебные акты, а также акты других органов и должностных лиц, касающиеся взыскания задолженности по налогам и сборам, таможенным платежам, штрафам, назначенным за совершение преступлений и правонарушений коррупционной направленности, взыскания ущерба, причиненного преступлением коррупционной направленности, а также взыскания задолженности в крупном размере — свыше 100 миллионов рублей.

Так, организация города Петрозаводска накопила задолженность по налогам более 18 млн рублей. Судебные приставы-исполнители наложили арест на имущество и, когда закончился срок для добровольного исполнения, вынесли постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность. Однако организация не спешила гасить долг. Было вынесено еще одно постановление о взыскании исполнительского сбора более чем на 1,2 млн рублей и наложен арест на готовую продукцию организации, после чего долг в полном объеме был погашен.

В общей сложности судебные приставы-исполнители отдела взыскали в доход федерального бюджета более 142 млн рублей.