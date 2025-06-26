Новое видео с карельскими медвежатами выложили сотрудники тверского центра спасения

Трое косолапых из Карелии освоились в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области и чувствуют себя хорошо.

За ними постоянно ведется наблюдение с помощью фотоловушек. Одна из них установлена возле места кормпления. Как рассказывают сотрудники, ведут малыши себя осторожно.

«При нашем появлении на вольере, медвежья детвора — опрометью бегут и вскарабкиваются на высоченные макушки деревьев. И только когда мы разложим им кашу и покинем их лесные владения, медвежата спускаются и приступают к трапезе», — рассказали в центре.

Назвали их Клепа, Кристина и Кузя по первой букве региона, из которого их привезли. Свой природный вольер они делят с медвежатами из Ленинградской области — Клепой и Холкой. Вполне уживаются. Это хорошо видно на новом видео.

Все пятеро поступили в центр уже подросшими — они успели пожить в лесу с матерями, поэтому сохраняют дикие повадки. Это и хорошо. Такое поведение поможет им в будущем выжить в природе. Ведь они туда вернутся, когда будут к этому готовы. А выпустят их именно в Карелии.

Напомним, медвежата поступили в центр в очень тяжелом состоянии — истощенные, обезвоженные, и настолько слабые, что лежали практически без движений, не реагируя ни на что. Тут же была начата интенсивная терапия.

Добавим, что не первый раз тверской центр спасения медвежат принимает косолапых из Карелии. Пять лет назад туда уже привозили малышей из Лахденпохского района. Тогда медведица, потревоженная звуками лесозаготовительной техники, покинула берлогу и оставила детенышей, которым было всего пять дней от роду. Через семь месяцев после лечения их выпустили в родной карельский лес. А четыре года назад тверские биологи приняли у себя трех детенышей из Сортавальского района. Их тоже потревожили лесорубы. Один из медвежат умер, двух удалось выходить.

Центр спасения медвежат-сирот — единственное место в нашей стране, где специалисты ежегодно выхаживают медвежат бурого медведя, оставшихся без матери, и возвращают их обратно в природу. Сейчас деятельность центра поддерживают спонсоры и неравнодушные жители. Информация, как помочь, — по ссылке.