Нового гендиректора представили коллективу Карельского экологического оператора

Александр Федоричев вступил в должность Генерального директора ООО «КЭО»

Вице-премьер Правительства Карелии — министр природных ресурсов и экологии Янина Свидская сегодня представила Александра Федоричева коллективу Карельского экологического оператора. Ранее предложение о его кандидатуре было внесено главой региона Артуром Парфенчиковым.

— У Александра Леонидовича большой опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Уверена, что он быстро изучит внутреннюю специфику работы и выполнит те задачи, которые перед ним поставлены, — отметила Янина Свидская.

Необходимость изменений руководства КЭО обусловлено выходом группы компаний «ЭкоЛайн» из состава участников ООО «Карельский экологический оператор». Напомним, предприятие сейчас находится в руках государства. Правительство Карелии сейчас обновляет территориальную схему обращения с отходами, оно учтет труднодоступные для вывоза территории, их список также сейчас в работе. В планах приобретение мусоровывозящей техники.

— Уверен, что мой опыт работы в сфере ЖКХ поможет быстро оценить ситуацию, те ресурсы, которые у нас есть, наметить первоочередные шаги и улучшить работу регионального оператора, добиться чистоты и порядка, которые важны для наших жителей, — сказал Александр Федоричев.

Напомним, ранее Александр Федоричев руководил отделом ЖКХ Администрации Прионежского района, госкомитетом по вопросам развития местного самоуправления, был заместителем министра, а после — министром строительства, ЖКХ и энергетики Карелии. Ранее стало известно, сохранится ли в Карелии раздельный сбор отходов после ухода компании «Эколайн».