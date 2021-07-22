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Нового прокурора Карелии Дмитрия Харченкова представили подчиненным

Новости. Общество
13:01, 23 Июля 2021
фото: © сайт прокуратуры г.Санкт-Петербурга/epp.genproc.gov.ru/web/proc_78

Заместитель генпрокурора России по СЗФО Алексей Захаров представил Дмитрия Харченкова коллективу республиканской прокуратуры, а также руководителям региона и силовых ведомств Карелии.

В четверг, 22 июля, заместитель генерального прокурора России по Северо-Западному федеральному округу Алексей Захаров, находившийся в Карелии с рабочим визитом, представил коллективу республиканской прокуратуры нового руководителя Дмитрия Харченкова. В мероприятии участвовали глава региона Артур Парфенчиков, руководители силовых ведомств республики, другие официальные лица.

Напомним, что 46-летний Дмитрий Харченков, ранее работавший зампрокурора Санкт-Петербурга, назначен новым прокурором Карелии указом президента России от 26 мая. На этом посту он сменил Карена Габриеляна, руководившего надзорным ведомством республики с 22 ноября 2011 года. Как мы ранее сообщали, этим же президентским указом Габриелян назначен прокурором Челябинской области и 7 июня приступил здесь к работе.

Ранее сообщалось, что выпускник Гуманитарного университета профсоюзов города на Неве по специальности «юриспруденция» Дмитрий Харченков работает в прокуратуре уже 25 лет. При этом, в начале 90-х он трудился техником научно-производственного кооператива «Гефест», а с 1994 по 1996 год был юристом Санкт-Петербургской Епархии Русской православной церкви.

После этого работал следователем, старшим следователем, прокурором-криминалистом и на других должностях в прокуратуре Калининского, Кировского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга. Заместителем прокурора северной столицы был с 10 февраля 2014 года.

Государственный советник юстиции 3 класса Дмитрий Харченков – почетный работник прокуратуры России, награжден нагрудным знаком «За безупречную службу».

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Комментарии

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Вася
2021-07-23 13:44:47
Лукашенко приказал силовикам проверить стоящие под заборами комбайны
Горожанин
2021-07-23 13:39:54
Опять питерский ... а местные кадры где?
театральный критик
2021-07-23 13:08:59
Пусть разберется почему ночной фотограф до сих пор в сизо отдыхает, а не на строгом режиме дневальным по бараку.
Гость
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