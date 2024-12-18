Новогоднее чудо в Республиканской больнице: дети и волонтеры создали праздничную атмосферу

Волонтеры подарили новогодние украшения Республиканской больнице в Петрозаводске.
В преддверии Нового года Республиканскую больницу скорой помощи посетила группа геронтоволонтёров, которая принесла с собой праздничные подарки, сделанные руками детей и взрослых.
Как отметили сотрудники больницы, традиционно, каждый год волонтеры дарят новогодние украшения, создавая праздничную атмосферу для пациентов и медицинского персонала. В этом году особый вклад внесли ученики 4 класса Чалнинской школы, которые с большим энтузиазмом присоединились к созданию новогодних поделок.
Все поделки переданы в приемное отделение, где вскоре они будут радовать глаз пациентов и сотрудников.
«Мы благодарим всех, кто участвовал в создании новогодних украшений. Спасибо за то, что вы уделили этому время и вложили в свои работы частичку души и заботы о нас», ━ поделились в группе больницы.
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