Новогоднее чудо в Республиканской больнице: дети и волонтеры создали праздничную атмосферу

Волонтеры подарили новогодние украшения Республиканской больнице в Петрозаводске.

В преддверии Нового года Республиканскую больницу скорой помощи посетила группа геронтоволонтёров, которая принесла с собой праздничные подарки, сделанные руками детей и взрослых.

Как отметили сотрудники больницы, традиционно, каждый год волонтеры дарят новогодние украшения, создавая праздничную атмосферу для пациентов и медицинского персонала. В этом году особый вклад внесли ученики 4 класса Чалнинской школы, которые с большим энтузиазмом присоединились к созданию новогодних поделок.

Все поделки переданы в приемное отделение, где вскоре они будут радовать глаз пациентов и сотрудников.

«Мы благодарим всех, кто участвовал в создании новогодних украшений. Спасибо за то, что вы уделили этому время и вложили в свои работы частичку души и заботы о нас», ━ поделились в группе больницы.