Новогоднее волшебство увидели дети из разных уголков Карелии

Глава Петрозаводска рассказал о благотворительной елке, прошедшей в Музыкальном театре.

Владимир Любарский рассказал на своей странице в соцсети о празднике, который состоялся 22 декабря в стенах Музыкального театра. В Петрозаводске собрались дети из разных уголков республики — Олонца, Пудожа, Суоярви, Пряжи, Кондопоги и других.

Благотворительную елку — уже в 11-й раз — организовало отделение «Российского детского фонда». Артисты Музыкального театра показали для 451 ребенка спектакль «Морозко».

«Большое спасибо благотворительным организациям и тем, кто жертвует на эти цели! Дарить атмосферу волшебства тому, кто особенно сильно в этом нуждается, — очень ценно. Сообща можно сделать многое. Кстати, еще одну благотворительную елку карельское отделение „РДФ“ проведет 4 января в Национальном театре», — написал Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска пожелал всем добра, счастья, любви в семьях.