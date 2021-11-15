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Новогодние елки, детские городки и светящиеся фигуры установят в разных районах Петрозаводска

Новости. Общество
15:54, 07 Декабря 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Администрация Петрозаводска опубликовала список районов города, где будут установлены новогодние елки и появятся специально оборудованные площадки для встречи праздника.

Установка главной елки уже началась на площади Кирова.  Кроме того, там появится ледовая площадка, световые фигуры, фотозоны и деревянные горки для детей.  На площади планируется провести традиционную рождественскую ярмарку «Фабрика чудес». Она должна открыться 24 декабря и завершит свою работу 9 января.

В этом году в Петрозаводске установят 15 елей. Деревья высотой от шести до десяти метров появятся в разных районах карельской столицы. Две натуральные ели украсят собой Сулажгору и Железнодорожный район. Их установят возле дома № 63 на улице Жуковского и у домов № 5 и № 7 на Боровой улице.

Искусственные деревья смонтируют на Берёзовой аллее на Древлянке, в скверах Кукковский Петух, Сосновом в районе Сулажгорского Кирпичного Завода, Кинотеатра «Искра» на Перевалке, Бородинском на Зареке, Михаила Калинина на Голиковке, Машиностроителей в Первомайском районе, в створе проспекта Ленина на Онежской набережной, у дома № 14 на Ключевой улице, в парках Железнодорожников в Первомайском районе и Удега на Птицефабрике, а также на Главной площади в Соломенном.

Деревянные горки появятся не только на площади Кирова, но и на месте будущей детской площадки у дома № 14 на Ключевой улице. Общественную территорию благоустроят в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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