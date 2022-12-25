Новогодние праздники подарят длинные выходные на 23 февраля и 9 мая

Минтруд рассказал, сколько продлятся новогодние праздники.

Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января, пишет агентство «Прайм».

Россияне на Новый 2023 год получат девять дней отдыха, сообщили в Минтруде страны.

Министерство отметило в мессенджере Telegram, что 31 декабря выпадает на субботу, поэтому новогодние праздники продлятся с этого дня по 8 января.

Кроме того, совпадающие с праздниками выходные переносятся с 1 января на 24 февраля и с 8 января на 8 мая, добавили в ведомстве.

Таким образом, на 23 февраля, которое выпадет на четверг, мы будем отдыхать четыре дня — 23, 24, 25, 26 февраля.

Также благодаря новогодним праздникам нас ждут 4-дневные каникулы на День Победы, где 6 мая выпадает на субботу, далее идет 7 мая воскресенье и два выходных 8 и 9 мая — понедельник, вторник соответственно.