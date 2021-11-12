Новогодние праздники в Карелии пройдут при соблюдении «социального дистанцирования»

В новогодние и праздничные дни в Карелии в боевой готовности будут находиться более 1,7 тыс. человек личного состава МЧС и 500 сотрудников органов внутренних дел.

Об этом сообщили в государственном комитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ будет привлечено 611 человек и 233 единиц техники. Для ликвидации аварий на системах ЖКХ спланировано круглосуточное дежурство усиленных аварийно-восстановительных бригад.

На охрану общественного порядка в новогоднюю ночь выйдут 470 сотрудников органов внутренних дел и 30 сотрудников Росгвардии. На случай осложнения оперативной обстановки предусмотрен резерв в количестве еще 100 сотрудников.

В госкомитете предупредили, что в праздничные дни стражи порядка будут контролировать соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.