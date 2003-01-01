Новогодние световые консоли отремонтируют и установят в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска объявила конкурс на ремонт и установку световых консолей на улицах города.
Информция об этом появилась на портале госзакупок.
Подрядчик должен будет отсортировать консоли на складе, отремонтировать и установить 500 штук на опоры наружного освещения. Завершить работу нужно к середине декабря.
Начальная цена контракта - 4 115 000 рублей.
Напомним, в прошлом году власти города закупили новые уникальные консоли в карельском стиле.
