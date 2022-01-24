Новогодние украшения не спешат убирать с улиц Петрозаводска (ФОТО)

В конце января столицу Карелии по-прежнему украшают новогодние ели и световые конструкции.

Читатели «Столицы на Онего» удивлены тем, что город украшен по-новогоднему, несмотря на конец января. Новогодние ели и световые конструкции по-прежнему можно встретить в центре Петрозаводска и в его микрорайонах.

Ранее в администрации столицы Карелии заявили, что елка на площади Кирова, новогодняя фотозона и световые консоли будут радовать горожан до середины января. Каток продолжит свою работу до весны.

После демонтажа елки и светового оборудования на площади Кирова восстановят прежнюю схему движения транспорта.