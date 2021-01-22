Новогодние украшения в Петрозаводске полностью уберут в феврале

На следующей неделе в карельской столице планируют приступить к демонтажу новогодних елей и световых конструкций, сообщили в администрации Петрозаводска.

На следующей неделе в карельской столице планируют приступить к демонтажу новогодних елей и световых конструкций. ООО "КарелСтройУправление" начнёт убирать и вывозить оборудование из районов города. Часть фигур доставят на Онежскую набережную. Их используют при оформлении территории XX Международного зимнего фестиваля "Гиперборея-2021".

Световыми конструкциями украсят входные зоны праздничного променада, ярмарки, площадки с ледовыми и снежными фигурами место проведения анимационной программы "Зимняя Калакунда" возле Ротонды. На Советской площади (у памятника Отто Куусинену) появится "Сказочный лес", который также порадует посетителей яркой иллюминацией.

Полностью завершить демонтаж световых конструкций в Петрозаводске планируется в феврале.