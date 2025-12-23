Новогодний фильм режиссера из Карелии покажут в российских кинотеатрах

Режиссер Александра Хаакана из Карелии снял новогоднюю комедию «Мечты сбываются».

Фильм «Мечты сбываются» (16+) выйдет на экраны российских кинотеатров 25 декабря. Об этом режиссер Александр Хаакана рассказал на своей странице в ВК.

— Наша замечательная съёмочная группа и талантливые актёры Андрей Панин, Людмила Волкова, Никита Василевский, Олеся Соколова, Дарина Шарова Сергей Мардарь вложили в работу над фильмом всю свою любовь к кинематографу и веру в новогоднее чудо. Забавная история, интригующий конфликт, великолепная музыка от Георгия Свиридова, Дениса Хохлова и оркестр МПТРИ помогут поймать новогоднее настроение, посмеяться, призадуматься, а, может быть, немного и погрустить, — написал Александр.

Это добрая и актуальная новогодняя история. Фильм поднимает тему женского счастья и давления общества. Его героиня, Настя (Людмила Волкова), — незамужняя девушка около тридцати, которая постоянно слышит от родных, в том числе от мамы, которую, кстати, сыграла актриса театра драмы «Творческая мастерская» Ольга Саханова, знаменитое: «Часики-то тикают!». Вместе с главным героем Павлом (Андрей Папанин) зрителей ждёт путь к пониманию и настоящему празднику.

Фильм покажут в более чем трех сотнях кинотеатров страны, в том числе и в Петрозаводске, где была отснята часть истории. Так что можно будет узнавать родные виды города. Сам режиссер родом из города Сортавала. Он окончил военное училище, и еще во время обучения с друзьями купил цифровой фотоаппарат. Начал с коротких роликов под любимую музыку и увлекся, окончил Университет кино и телевидения в Санкт-Петербурге, работает пиротехником в кино.

— С режиссером Александром Хаакана работаем не первый год на проекте «Наш Спецназ». Саня делает всю пиротехнику на проекте: взрывы, стрельба и тд. Делает качественно.И вдруг выясняется, что человек пишет, снимает, есть великолепные остроумные короткие метры, и вот… полный метр. Красавчик, Саша. Так держать. Всеми руками поддерживаю и люблю твои работы, — написал в соцсетях коллега Сергей Горобченко.

Его путь в режиссуру начался с дипломной работы «Вильгельм Телль» (2014), за которой последовали короткометражки «Деньги» и «Валгалла». Комедия «Мечты сбываются» — его первый полный метр,

Добавим, что 27 декабря в 18:00 в Киноконцертном зале Социально-культурного молодёжного центра Сортавала состоится особый предновогодний показ. В родной город приедет режиссёр Александр Хаакана, чтобы представить свою дебютную полнометражную картину. После показа зрителей ждёт творческая встреча, где можно будет задать вопросы о съёмках, актёрском составе, творческом пути и просто пообщаться с режиссёром.

Прокат киноленты продлится до 31 декабря.