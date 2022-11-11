Новогодний маршрут «Москва–Петрозаводск» вошел в десятку популярнейших в России

Россияне часто бронируют железнодорожные билеты на маршрут «Москва–Петрозаводск» на новогодние праздники.

Аналитики сервиса путешествий Туту.ру выяснили, куда запланировано больше всего поездок по железной дороге на новогодние праздники, по статистике билетов, оформленных с 29 декабря по 8 января.

Больше всего поездок было запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом. Год назад это направление также заняло первое место, но его доля существенно упала — с 11% до 6,5%.

Второе место по популярности заняло направление Москва — Ростов-на-Дону. На третьем месте оказалось направление Москва — Казань.

Направление Москва — Петрозаводск вошло топ-10 маршрутов по России на новогодние праздники.

Средний чек за железнодорожный билет на новогодние каникулы составил 3,1 тысячи рублей. На поездки по России пришлось 97% бронирований, самым популярным заграничным направлением оказался маршрут Москва — Минск.