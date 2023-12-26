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Новогодний отдых российской семьи обошелся по цене квартиры

Новости. Общество
22:00, 27 Декабря 2023
фото: © prostooleh / Freepik

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Стало известно, в какую сумму обошелся самый дорогой отдых россиян на Новый год.

Самый дорогой отдых россиян на новогодние праздники обошелся более чем в четыре миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что компания из трех взрослых и двух детей поедет отдыхать в пятизвездочный отель в Дубае на десять дней (завтраки включены в стоимость). По данным портала Auto.ru, примерно за такую же цену в России можно приобрести автомобиль. Например, внедорожник Chery Tiggo 8 Pro e+ в комплектации Ultimate стоит от четырех миллионов рублей.

Также стало известно, что семья с ребенком заплатила за три дня в пятизвездочном отеле Нью-Йорка более двух миллионов рублей (в стоимость входят завтраки). Еще одна семья россиян проведет 12 дней на Бали почти за 1,9 миллиона рублей (питание не входит).

По данным аналитиков сервиса, самый дорогой новогодний отдых в России обошелся в 1,5 миллиона рублей. За эти деньги один путешественник забронировал виллу в Сочи на 17 дней. На втором месте оказалась семья россиян, решившая отдохнуть шесть дней в Архызе за 660 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров бронирование на сумму 652 тысячи рублей в Эсто-Садке. Там компания из четырех человек будет отдыхать восемь дней в пятизвездочном отеле.

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