Новогодний шар из Карелии украсит главную ель в Кронштадте

21 декабря в Кронштадте состоится торжественное открытие главной ёлки России, украшенной уникальными шарами, расписанными вручную участниками из разных регионов.

Среди тех, кто участвовал в этом - семьи военнослужащих и дети, которые вложили свою душу в создание новогоднего украшения.

Особое внимание заслуживает новогодний шар из Карелии, созданный тандемом преподавателей художественного отделения Карельского колледжа культуры и искусств им. Героя Советского Союза А. М. Лисицыной − Игорем Котуковым и Еленой Кубли.

Елена разработала дизайн-проект, а Игорь расписал ёлочный шар, который станет частью праздничного оформления.

– Прототипом концепции шара послужило изображение первого ботика Петра I («Святой Николай»). Ботик − «дедушка Русского флота», на котором юный Пётр I осваивал азы морского дела напоминает нам о славных морских традициях России, а затем и первых победах – выходу к Балтийскому морю и строительству города на Неве. До сих пор люди в Карелии помнят и чтут память об истоках Российского флота, − отмечает преподаватель художественного отделения Елена Кубли.

Новогоднее украшение из Петрозаводска уже отправилось в своё первое путешествие в Кронштадт. Акция, в рамках которой оно было создано, призвана популяризировать морскую историю и достижения России, а также способствовать духовному и эстетическому просвещению граждан.