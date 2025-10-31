Эксперты выяснили, как сильно подорожал новогодний стол в 2025 году

Стоимость ингредиентов для приготовления традиционных новогодних блюд в России выросла почти на пятую часть к октябрю 2025 года.
Согласно данным Агентства городских новостей «Москва», полученным от эксперта РЭУ им. Плеханова Светланы Ильяшенко, салат оливье подорожал на 17%, а сельдь под шубой — на 13,5% по сравнению с прошлым годом:— Слоеный салат сельдь под шубой состоит из прослоенных майонезом сельди, лука, отварного картофеля, моркови, свеклы. Порция на четырех человек в средних потребительских ценах по данным Росстата на начало октября 2025 года по РФ обойдется в 380 руб., что на 13,5% дороже, чем в 2024 году. Аналогичное блюдо для жителей Москвы обойдется в 342 руб. Примерно 1,2 кг оливье в ценах по России обойдется в 434 руб., что на 17% дороже по сравнению с 2024 годом. Аналогичное блюдо для жителей Москвы обойдется в 519 руб. Овощная нарезка из свежих огурцов, помидоров и зелени (примерно 1 кг) в среднем по стране обойдется в 496 руб. и в 603 руб. в Москве», — сказала Ильяшенко.
Также эксперт подчеркнула, что на новогоднем столе традиционным горячим блюдом является запеченное мясо или курица с картофелем.
В настоящий момент самый дорогостоящий вариант новогоднего горячего блюда — с запеченной говядиной: 1 тыс. 897 руб. в средних ценах по России и 2 тыс. 9 руб. — по Москве. На более экономный вариант — со свининой — россиянам придется потратить 1 тыс. 95 руб. (в Москве 1 тыс. 136 руб.). Самый бюджетный вариант горячего — с курицей: 528 руб. в средних ценах по России и 581 руб. — по Москве. Еще один символ новогодних праздников — бутерброды со сливочным маслом и красной икрой, каждый из которых обойдется в среднем в 103 руб. для россиян и в 111 руб. для жителей Москвы. На заливное (холодец) из костного мяса (говядина и свинина в равных пропорциях в расчете на 1 кг) россиянам придется потратить 626 руб., а жителям Москвы — 731 руб.», — рассказала Ильяшенко.
Также, по словам эксперта, повышение стоимости новогоднего стола связано еще и с ценой десертов с напитками: фруктовая тарелка (мандарины, апельсины, яблоки, лимон к чаю), торт и шоколадные конфеты выйдут для россиянам почти в 1,9 тыс. руб., а для жителей Москвы — более чем в 2 тыс. руб.
Что касается напитков, то традиционно на столах присутствует игристое вино, коньяк, водка, а также соки и минеральная вода. Исходя из цен, сформировавшихся на начало октября, напитки прибавят еще 3 тыс. 12 руб. к новогоднему бюджету у россиян и 3 тыс. 460 руб. — у жителей Москвы, — пояснила Ильяшенко.
Напомним, в 2024 году продукты для праздничного новогоднего стола подорожали на 13,5 %.