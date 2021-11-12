Новогодние утренники пройдут в жилых комплексах «Баренц Групп» в Петрозаводске

Программа новогодних утренников, которые запланировала компания «Баренц Групп», продолжится 26 декабря в ЖК «Свиристель».

На праздник приглашают маленьких жителей ЖК «Свиристель» и ЖК «Sky Tower». Утренник начнется в 17.00 на детской площадке у дома № 11 по улице Судакова.

Сказочные герои проведут для гостей развлекательную программу с хороводами, конкурсами, песнями и новогодними чудесами.

Кроме того, новогодние утренники пройдут еще в нескольких районах города:

ЖК «Курс» — 19 декабря с 17.00 до 18.00.

ЖК «Иволга» — 26 декабря с 17.00 до18. 00 возле магазина «Пятерочка»

ЖК «Народный» — 31 декабря с 11.00 до 12. 00 на детской площадке за магазином «Магнит».