Новогодний волшебник из Петрозаводска: «Дедушку Мороза не может играть женщина»

Накануне Нового года Дед Мороз из столицы Карелии Алексей Лукиянчук поделился своими советами по выживанию.

В нашей рубрике «Уроки выживания» за этот год были разные гости: врачи и психологи, специалисты по финансам и недвижимости, ученые и стилисты. Мы составили настоящую энциклопедию по выживанию в нашей стране. Но эта энциклопедия была бы неполной, если бы в преддверии Нового года мы не поговорили с ним — настоящим экспертом по выживанию в холодном климате России.

«Летом Дедушки Морозы учатся. Готовят подарки. Составляют свой график на зиму. Как говорится — готовь сани летом. Я стараюсь посещать мероприятия, обмениваться опытом в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Устюге. Это помогает создать авторскую программу, защитить ее перед коллегами, сообществом. У Дедов Морозов нет конкуренции. Если вы откроете популярные сайты объявлений, то поймете почему. Есть всего несколько персонажей, кто соответствует необходимым требованиям, из которых создается сказка. Именно поэтому, на мой взгляд, Дедушку Мороза не может играть женщина, как это бывает в детских садах. В 2-3 года у ребенка происходит формирование психики. Он видит дедушку, а слышит женский голос. Это неправильно», — отметил известный в Петрозаводске Дед Мороз Алексей Лукиянчук.

О том, бывает ли у него стресс, какие желания чаще всего загадывают взрослые и как сохранить веру в чудеса, читайте в рубрике «Уроки выживания».