"Новогодний звоночек" прозвенит для одиноких пенсионеров в Карелии

Комплексный центр социального обслуживания населения Карелии запустил для своих подопечных флешмоб "Новогодний звоночек".

Как сообщают организаторы акции, в рамках флешмоба специалисты Центра предлагают получателям социальных услуг позвонить двум своим знакомым и пожелать им доброго утра, справиться о состоянии здоровья, поинтересоваться настроением, поздравить с наступающим Новым Годом и попросить продолжить цепочку дальше.

"Праздничный флешмоб проводится с целью поддержания бодрости духа и позитивного настроения людей пожилого возраста, но любой желающий может присоединиться и принять участие в столь добром и социально значимом мероприятии. Позвоните и Вы своим друзьям, знакомым, близким. Ведь это так здорово ощущать себя нужным и важным", - пишут в паблике Комплексного центра социального обслуживания населения.

Акция продлится до конца января. Самые интересные новогодние истории и случаи из жизни подопечных Центра будут публиковаться на официальном сайте учреждения и в соцсети.

Ранее Центр "Попечение" в Петрозаводске запустил в помощь бездомным акцию "Мандариновое настроение".