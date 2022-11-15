Новогодняя ярмарка проходит в Петрозаводске

Самые уютные сувениры, креативная творческая программа и десятки мастер-классов.

Добрая ярмарка проходит в Петрозаводске. Жители Петрозаводска могут посетить благотворительную ярмарку. Арт-базар от особенных мастеров начал работу 26 ноября на 5 этаже торгового центра «Тетрис», в «Доме культуры».





Жители и гости новогодней «Доброй ярмарки» все еще могут приобрести яркие и необычные новогодние сувениры, мягкие игрушки, с которыми не захочется расставаться, мыло в виде самых милых кроликов и даже с шунгитом, уютные половички, солнечные картины, вкусный мед.





Также вас научат ткать на настоящем ткацком станке. А с 15.00 всех желающих, особенно юных горожан, ждут на мастер-классы.

Можно будет научиться делать новогоднюю игрушку из воздушного пластилина, раскрашивать керамическую тарелочку в форме цветка и сделать открытку для мамы в технике скрапбукинга.



В 18.00 ярмарка завершит работу.