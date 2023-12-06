Новогодняя гирлянда привела к эвакуации 11 жителей кондопожского дома

В четверг, 7 числа, в одном из домов на улице Заводская произошел пожар.
В минувший четверг, 7 декабря, в доме №13 по улице Заводской в Кондопоге случился пожар.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Карелии, причиной возгорания в квартире стала новогодняя гирлянда на стене, которую хозяева не выключили перед уходом.
Спасатели эвакуировали из дома 11 человек. На локализацию пожара ушла одна минута. Из-за отравления угарным газом погибли два домашних питомца.
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