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Новогодняя ярмарка в ТРК "ЛОТОС PLAZA": приходите за подарками для любимых

Новости. Экономика
18:05, 02 Декабря 2020
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Что главное в любом подарке? Эмоции, которые он принесет адресату.

В ТРК  уже началась настоящая "Новогодняя ярмарка" - праздник для любителей дарить и получать подарки. Впереди нас ждут долгожданные и всеми любимые праздники – Новый год и Рождество. А это отличный повод прийти за оригинальными презентами для любимых!

Сделанные с душой подарки будут ждать гостей "Новогодней ярмарки" на 0, 1 и 2-м этажах ТРК "ЛОТОС PLAZA": авторские сувениры, детские игрушки, экотовары для дома, красочный текстиль, изделия из натуральной шерсти, а также роспись по дереву, натуральный мёд, карельский чай и сладости на любой вкус и по доступным ценам, – этот список никогда не кончится!

 

Каждый гость ярмарки не только найдет для себя и близких что-то особенное, но и окунется в удивительную атмосферу добра и улыбок.  Ярмарка продлится до 7 января 2021 года. Приходите в гости на "Новогоднюю ярмарку" в ТРК "ЛОТОС PLAZA" и выбирайте то, что подарите любимым!

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