Новогоднюю ель начали устанавливать в центре Петрозаводска

Город украсят гирляндами, декоративными конструкциями и световыми консолями.

Сегодня на площади Кирова приступили к установке главной новогодней ели. В других районах работы также скоро начнутся. По контракту они должны завершиться до 16 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



Помимо этого, в карельской столице установят 440 световых консолей до 13 декабря. Сейчас рабочие монтируют их на опорах в центре города.



«Подрядчика на эти работы выбирали по конкурсным процедурам. Провели их успешно — удалось добиться экономии бюджетных денег. На эти средства мы также закупим две новые декоративные конструкции, которыми украсим площадь Кирова, а также приобретем новые гирлянды на деревья. На какие именно — пока что решаем», — сообщила Глава Петрозаводска Инна Колыхматова.



Напомним, в карельской столице проходит традиционный конкурс новогодней иллюминации «Волшебный свет — 2025». К участию приглашают предпринимателей, организации и общественные объединения.