Новогоднюю ель нарядили в центре Петрозаводска

Видео опубликовали в соцсетях.

Новогоднюю ель украсили гирляндами и игрушками на площади Кирова в карельской столице. Рядом установили светящиеся фигуры, которые дополняют праздничный вид новогодней красавицы. Видео опубликовали в паблике Весь Петрозаводск | Карелия.

Слева подготавливают место для катка. Скоро горожане смогут весело проводить время в преддверии праздника.