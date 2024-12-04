Новогоднюю ель нарядили в центре Петрозаводска

Видео опубликовали в соцсетях.
Новогоднюю ель украсили гирляндами и игрушками на площади Кирова в карельской столице. Рядом установили светящиеся фигуры, которые дополняют праздничный вид новогодней красавицы. Видео опубликовали в паблике Весь Петрозаводск | Карелия.
Слева подготавливают место для катка. Скоро горожане смогут весело проводить время в преддверии праздника.
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