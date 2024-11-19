Новогоднюю елку установили в Кондопоге

Очевидцы поделились фотографией в соцсети.
Кондопога вовсю готовится к наступлению Нового года. Горожане запечатлели искусственную новогоднюю елку, которую установили в городе. Фото опубликовали в паблике Подслушано в Кондопоге.
Напомним, что в карельской столице также идет подготовка к любимому всеми зимнему празднику. Улицы украшают светящимися гирляндами, скоро поставят елку на площади Кирова.
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