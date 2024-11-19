Новогоднюю елку установили в Кондопоге

Очевидцы поделились фотографией в соцсети.

Кондопога вовсю готовится к наступлению Нового года. Горожане запечатлели искусственную новогоднюю елку, которую установили в городе. Фото опубликовали в паблике Подслушано в Кондопоге.

Напомним, что в карельской столице также идет подготовка к любимому всеми зимнему празднику. Улицы украшают светящимися гирляндами, скоро поставят елку на площади Кирова.