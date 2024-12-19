Новогоднюю горку для детей обустроили на главной площади в Костомукше

Видео опубликовали в соцсети.

В этом году на главной площади в Костомукше помимо великолепной елки уже начали возводить детскую горку. Сейчас рабочие усердно монтируют каркас, чтобы к праздникам все было готово. Горожане надеются, что в этом году будет салют. Однако время покажет. Видео опубликовали в паблике АНТИБЕСЕДКА — КОСТОМУКША.

«Молодцы конечно, но вы строителям передайте, что в конце горки плавный переход сделали, а то помню прошлые горки дети катались без ватрушек и „ледянок“, так все копчики травмировали. А девочкам долгий путь еще в жизни», - написала горожанка в комментариях.

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