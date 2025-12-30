Новогоднюю программу «Каникулы у елки» открыли в Петрозаводске

Накануне, 30 января, на площади Кирова стартовала новогодняя программа «Каникулы у елки».
В открытии приняли участие сотни горожан. Для них подготовили творческие выступления и интерактивы (0+), а с наступающим праздником их поздравил Дед Мороз.
На мероприятии также подвели итоги конкурса авторской игрушки «Новогодний ангел». Он проходил впервые. В нём приняли участие более 1200 человек, которые изготовили 332 игрушки. Лучшие работы выбрали в разных номинациях - индивидуальных и командных. Они украсили ёлки, расположенные на площади Кирова.
ГРАН ПРИ конкурса получила семейная команда - Семеновские Лидия Владимировна, Александр Викторович, Максим Александрович с работой «Ангелов семья любви полна».
Сегодня, 31 декабря, с 12:00 до 14:00 на малой сцене у елки пройдет «Большой городской утренник» с играми и конкурсами.
Ранее была опубликована программа новогодних гуляний на площади Кирова в Петрозаводске. Со среды, 1 января, и всю праздничную неделю по 7 января ежедневно будут проходить дневные мероприятия.
Завершится марафон праздников в субботу, 7 января, в 14:00. В этот день состоится большой рождественский концерт, который станет финальным аккордом «Каникул у ёлки».
Кроме того, на площади Кирова на протяжении всех праздников будет работать ярмарка местных мастеров. Открыт и мобильный каток. Ранее была названа стоимость аренды коньков.